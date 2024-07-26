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15:53, 26 июля 2024Путешествия

Во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов

ANP: во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов, курсирующих из Нидерландов в Париж. Об этом сообщает информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на компанию Eurostar, отвечающую за высокоскоростное железнодорожное движение между двумя странами.

Уточняется, что некоторые поезда следуют с задержками в полтора часа, а другие и вовсе отменены. Компания предоставила пассажирам возможность отменить поездку и получить компенсацию за нее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан страны, собравшихся посетить Олимпийские игры в Париже, о русофобской кампании французских властей. По словам Захаровой, россиянам следуют проявить бдительность и осторожность во Франции, поскольку их безопасность может быть под угрозой.

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      Марк Успенский
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