ANP: во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов

Во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов, курсирующих из Нидерландов в Париж. Об этом сообщает информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на компанию Eurostar, отвечающую за высокоскоростное железнодорожное движение между двумя странами.

Уточняется, что некоторые поезда следуют с задержками в полтора часа, а другие и вовсе отменены. Компания предоставила пассажирам возможность отменить поездку и получить компенсацию за нее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан страны, собравшихся посетить Олимпийские игры в Париже, о русофобской кампании французских властей. По словам Захаровой, россиянам следуют проявить бдительность и осторожность во Франции, поскольку их безопасность может быть под угрозой.