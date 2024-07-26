Возможность попадания российской экономики в финансовую блокаду оценили

Набиуллина: многие страны найдут способ торговать и рассчитываться с Россией

У многих стран есть потребность торговать с Россией, поэтому они найдут способ проводить платежи. Так возможность попадания российской экономики в финансовую блокаду оценила председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, ее цитирует «Интерфакс».

По словам главы регулятора, власти рассматривают разные рисковые сценарии относительно судьбы трансграничных платежей и готовятся к разным ситуациям. Однако бизнес всегда найдет способы осуществлять экспортные и импортные операции

«Мы учитывавшем, что транзакционные издержки предприятий в этой ситуации могут расти и это может оказывать влияние соответственно на экспорт и импорт, и мы это учитываем в проведении денежно-кредитной политики», — высказалась она насчет усиления рисков вторичных санкций.

В середине июля российские экспортеры заявили, что на фоне расширения санкций США проводить платежи между Россией и Китаем стало практически невозможно. Торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Опрошенные топ-менеджеры экспортеров сырьевых товаров отмечают, что китайские партнеры также столкнулись с проблемами с платежами даже в юанях.

Позднее остановил прием переводов в дирхамах от физических лиц представленный в России цифровой банк Wio из ОАЭ. По словам основателя консультационного сервиса OhMySwift Андрея Авраменко, банк прекратил принимать доллары и евро из Казахстана. Проблема с переводами Wio выглядит существенной, так как в ОАЭ не так много банков, которые готовы открывать счета российским гражданам.