Звезда «Кадетства» публично высказался о внебрачной дочери

Актер сериала «Кадетство» Головин назвал себя «отдельным» от внебрачной дочери

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин публично высказался о внебрачной дочери от экс-возлюбленной Светланы Белогуровой. Его слова приводит Popcake.tv.

Артист и его жена Александра Попова, отвечая на вопрос корреспондента издания, заявили, что у них нет детей. Журналист напомнил Головину, что у того есть дочь от предыдущих отношений, однако актер не стал подробно говорить на эту тему. «От предыдущих отношений? Нет, мы отдельная… каста», — заявил Головин.

В 2018 году Белогурова родила дочь и подтвердила отцовство актера с помощью ДНК-теста. По данным СМИ, Головин отказался помогать ребенку и настаивал на прерывании беременности.

В 2021 году Головин был обвинен в сексуальных домогательствах. Актриса Дарья Митичашвили заявила, что звезда «Кадетства» трогал ее без спроса и не реагировал на возмущение.