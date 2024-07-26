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14:58, 26 июля 2024Культура

Звезда «Кадетства» публично высказался о внебрачной дочери

Актер сериала «Кадетство» Головин назвал себя «отдельным» от внебрачной дочери
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин публично высказался о внебрачной дочери от экс-возлюбленной Светланы Белогуровой. Его слова приводит Popcake.tv.

Артист и его жена Александра Попова, отвечая на вопрос корреспондента издания, заявили, что у них нет детей. Журналист напомнил Головину, что у того есть дочь от предыдущих отношений, однако актер не стал подробно говорить на эту тему. «От предыдущих отношений? Нет, мы отдельная… каста», — заявил Головин.

В 2018 году Белогурова родила дочь и подтвердила отцовство актера с помощью ДНК-теста. По данным СМИ, Головин отказался помогать ребенку и настаивал на прерывании беременности.

В 2021 году Головин был обвинен в сексуальных домогательствах. Актриса Дарья Митичашвили заявила, что звезда «Кадетства» трогал ее без спроса и не реагировал на возмущение.

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      Мария Рюрикова
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