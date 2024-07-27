«Динамо» победило «Локомотив» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Локомотив» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Локомотивом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 июля, на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 12-й минуте счет открыл полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе. На 39-й минуте счет сравнял нападающий Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте вновь вывел «Динамо» вперед защитник Милан Майсторович. На 85-й минуте нападающий Муми Нгамале установил окончательный счет.

После двух туров РПЛ «Динамо» занимает второе место с шестью очками. «Локомотив» располагается на шестом месте.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», матч пройдет 3 августа. «Локомотив» днем позднее также в гостях встретится с грозненским «Ахматом».