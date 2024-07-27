Захарова назвала особое условие главы МИД Южной Кореи для встречи с Лавровым

Захарова: глава МИД Южной Кореи настоял на начале встречи с Лавровым без прессы

Новый министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель запросил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Лаосе. При этом южнокорейский дипломат настоял на одном особом условии: в начале переговоров не должны присутствовать представители СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала», — отметила она.

Захарова указала на то, что в Южной Корее США «построили демократию по своему образцу» с учетом минимальной открытости. Дипломат предположила, что Чо Тхэ Ель не захотел, чтобы мир услышал вступительные слова российского коллеги. При этом, по ее словам, глава МИД РФ жестом показал, что «Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства». К своей публикации она прикрепила фотографию со встречи лидеров внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее Сергей Лавров рассказал журналистам о том, что послушает нового министра иностранных дел Южной Кореи, раз тот попросил о встрече. Министр отметил, что он, со своей стороны, откровенно изложит оценки ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул.

