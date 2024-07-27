Звезде «Иронии судьбы» потребовалась экстренная помощь врачей

Звезда «Иронии судьбы» Талызина с тахикардией попала под наблюдение врачей

Народной артистке РСФСР, звезде фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентине Талызиной потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сиделка актрисы вызвала ей скорую помощь из-за болей в груди. Врачи порекомендовали Талызиной госпитализацию, однако она отказалась ложиться в больницу.

Сейчас артистка находится под наблюдением районного врача. Ей выставлен диагноз «тахикардия».

До этого Талызину госпитализировали в январе 2024 года. Актрисе диагностировали коронавирусную инфекцию и бронхит. Талызина попала в больницу перед 89-м днем рождения. Состояние актрисы оценивалось как стабильное, а врачи наблюдали положительную динамику.