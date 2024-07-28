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17:24, 28 июля 2024Россия

Депутата возмутили отказы полиции защищать жертв домашнего насилия

РИА Новости: у МВД спросили, часто ли в РФ не защищают жертв домашнего насилия

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

У МВД запросили статистику о количестве отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором соответствующего обращения в министерство стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, сложившийся в России порядок возбуждения уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия не соответствует потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека. Полиция, по мнению законодателя, часто отказывает пострадавшим в защите.

Даванков напомнил, что в июле в Москве сожитель убил девушку. Она неоднократно подавала в полицию заявления о домашнем насилии, однако их не приняли, и уголовного дела не возбудили.

Кроме того, депутат призвал главу МВД высказаться о том, как тот относится к переводу дел о домашнем насилии в категорию дел частно-публичного обвинения для сокращения количества отказов в их возбуждении.

Ранее сообщалось, что в Москве 26-летний сожитель убил 25-летнюю женщину. Несколько раз она обращалась в полицию с жалобами на домашнее насилие, но правоохранители отказали ей в возбуждении уголовного дела, так как на момент подачи заявления она была в нетрезвом состоянии.

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