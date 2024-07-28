Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 28 июля 2024Россия

Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ на параде в Петербурге

Министр Белоусов на параде в Петербурге поздравил российских военных с Днем ВМФ
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов . Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Его слова цитирует Telegram-канал ведомства.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за ратный труд! Желаю всем крепкого флотского здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России!» — говорится в сообщении.

В 22:30 по московскому времени в Петербурге пройдет праздничный артиллерийский салют. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Накануне праздника в Россию прибыл командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин. В ходе визита китайский адмирал провел встречу с заместителем министра обороны России Александром Фоминым.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?

      Экс-глава МИД Австрии описала открытие Олимпиады одной фразой про уродство

      В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения механизированных подразделений

      Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ на параде в Петербурге

      Украинцы рассказали о бегстве молодежи от мобилизации

      Около 80 человек эвакуировали из-за паводка в Челябинской области

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Видео лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр-2024 удалили из сети

      Путин сделал заявление об обеспечении российского флота современным оружием

      Путин заявил об опасности размещения американских ракет в Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше