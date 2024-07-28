Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ на параде в Петербурге

Министр Белоусов на параде в Петербурге поздравил российских военных с Днем ВМФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Его слова цитирует Telegram-канал ведомства.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за ратный труд! Желаю всем крепкого флотского здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России!» — говорится в сообщении.

В 22:30 по московскому времени в Петербурге пройдет праздничный артиллерийский салют. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Накануне праздника в Россию прибыл командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин. В ходе визита китайский адмирал провел встречу с заместителем министра обороны России Александром Фоминым.