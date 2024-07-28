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06:46, 28 июля 2024Культура

Украина выступила против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

МИД Украины выступил против появления Хаматовой на Венецианском кинофестивале
СюжетВенецианский кинофестиваль

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции. Соответствующее заявление украинское ведомство опубликовало в соцсети X.

Артистка сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь», который покажут на фестивале. МИД Украины назвал артистку бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина. «Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве считают, что актриса не должна появляться на красных дорожках, пока продолжается конфликт.

Ранее Хаматова рассказала, что планирует отправиться на гастроли в Европу и США после увольнения из труппы Нового Рижского театра. По ее словам, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым.

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      Марина Совина
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