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08:10, 28 июля 2024Мир

Лавров прокомментировал удар по Голанским высотам

Лавров об обстреле Голанских высот: Россия осуждает любые террористические атаки

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обстрел деревни на Голанских высотах. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва осуждает любые террористические атаки. Он напомнил, что Россия осудила нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Однако, по его словам, ответные действия израильской стороны неприемлемы, поскольку они нарушают международное гуманитарное право и являются «коллективным наказанием народа».

27 июля был совершен обстрел деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложили ответственность за атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла».

Комментируя случившееся, глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что еврейское государство серьезно приблизилось к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». При этом ливанская группировка отвергла обвинения Израиля в ударе.

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      Марина Совина
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