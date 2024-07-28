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16:40, 28 июля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

МО РФ: над Белгородской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Над территорией Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 15:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее сегодня, 28 июля, над территорией Белгородской области сбили другой украинский беспилотник.

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