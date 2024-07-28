Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

МО РФ: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа

Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве, уточнив, что летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее в воскресенье стало известно, что над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.

Также в ночь на 28 июля налетам украинских беспилотников подверглись Курская и Белгородская области. В одном из случаев в жилом доме ранение получила женщина.