Отправившийся в отпуск с семьей турист упал и разбил голову о камни на глазах детей

Daily Mail: британский турист упал и разбил голову о камни на Майорке

Британский турист отправился в отпуск с семьей и разбил голову о камни в ручье на глазах детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел на Майорке, Испания. 46-летний мужчина играл с детьми у ручья, забрался на стену, перекрывавшую поток воды, и случайно упал вниз головой. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Медицинская бригада осмотрела детей и передала их матери.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена бездыханной. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз около 20 метров и приземлившись на крышу ресторана.