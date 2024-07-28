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08:13, 28 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова

ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют 4 компании

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), фигурируют еще три организации. Об этом агентству ТАСС рассказал осведомленный источник.

Речь идет о компаниях ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые поставляли продукцию для ГПК. По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое — совладельцы ГПК, входят в совет директоров комбината, Ковалевич также занимает должность генерального директора.

Ранее была раскрыта преступная схема, которую мог организовать Булгаков. В войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания (ИРП) по завышенной стоимости. Кроме того, говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции.

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      Марина Совина
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