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21:29, 28 июля 2024Мир

Умер принц Греческий и Датский Михаил

«Катимерини»: в возрасте 85 лет умер принц Греческий и Датский Михаил
Принц Греческий и Датский Михаил

Принц Греческий и Датский Михаил. Фото: Aristidis Vafeiadakis / Global Look Press

В возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de Grèce). Об этом пишет газета «Катимерини».

Принц скончался в афинской больнице. Как отмечает издание, он был единственным членом греческой королевской семьи, который не покинул Грецию после инцидента 13 декабря 1967 года, когда король Константин пытался свергнуть хунту.

Михаил был единственным остававшимся живым внуком Георга I. Принц Христофор, его отец, был пятым сыном короля, а его матерью была Франческа Орлеанская из дома Бурбонов.

Ранее сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался в возрасте 86 лет в Женеве.

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      Юлия Мискевич
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