В Башкирии из-за паводка коровам пришлось передвигаться вплавь

«Подъем»: спешившие на пастбище коровы в Башкирии переплыли реку

Коровам вследствие произошедшего в Башкирии подъема уровня рек пришлось вплавь преодолевать водоемы из-за паводка, сообщает «Подъем».

Так, в Баймакском районе республики животные вынуждены были переплывать бурные потоки воды, погрузившись в них по самую голову, чтобы добраться до пастбища.

В селе Абдулкаримово журналистам рассказали, что после проливных дождей поднялся уровень реки Сакмара, но спешивших пообедать коров это не остановило. «Животные не пострадали, все переплыли, они же умеют плавать», — прокомментировали в сельсовете.

В воскресенье также стало известно, что из-за обильных осадков жители деревни Мулдашево в Башкирии оказались фактически отрезаны от «большой земли». К борьбе с последствиями стихии там подключились спасатели, которые смогли укрепить плотину и остановить перелив воды.