В Британии рассказали о бегстве украинских бригад с позиций

Меркурис: две бригады ВСУ без приказа бежали с позиций к западу от Очеретино

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) без приказа командования бежали с позиций к западу от Очеретино. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

Он заявил, что украинские войска были окружены Российской армией в котле между селами Лозоватское и Прогресс. «Затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования», — указал Меркурис.

Он также добавил, что критическая ситуация сложилась для ВСУ в направлении Покровска.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что иностранные наемники стали массово покидать ВСУ из-за условий службы. Иностранцы недовольны глупостью командиров, подлостью и предательством, указал он.

В конце июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские военные покинули стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, подразделения ВСУ находятся не в лучшей ситуации из-за давления российских военных.