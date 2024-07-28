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23:46, 28 июля 2024Россия

В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили еще 12 украинских БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.

Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата.

Также в воскресенье, 28 июля, стало известно, что над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.

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      Марина Совина
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