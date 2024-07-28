В Москве простились с блогершей МотоТаней

Церемония прощания с блогершей МотоТаней прошла на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с мотоциклисткой и блогером Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня. Об этом сообщают «Известия».

На мероприятии присутствовали только друзья и родственники блогера.

По данным Telegram-канала «Аргументы и Факты», похоронят девушку на родине в Омской области.

МотоТаня лишилась жизни в результате ДТП в Турции 23 июля. На следующий день был задержан виновник аварии Онур Обут. При этом байкер настаивает, что это россиянка влетела в него, а не наоборот, как сообщали ее друзья. Мотоциклист заявил полицейским, что МотоТаня обогнала грузовик и въехала в его мотоцикл, после чего они вместе улетели в отбойник.

