Виновника ДТП с участием российской байкерши-блогера МотоТани задержали в Турции

Виновника ДТП с участием байкерши-блогера МотоТани Обута задержали в Турции

Виновника ДТП с участием российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, Онура Обута задержали. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По информации издания, Обут был задержан в Турции. Байкер настаивает, что это россиянка влетела в него, а не наоборот, как сообщали ее друзья. Мотоциклист заявил полицейским, что МотоТаня обогнала грузовик и въехала в его мотоцикл, после чего они вместе улетели в отбойник.

Ранее стало известно, что турецкому байкеру Онуру Обуту может грозить тюремное заключение из-за аварии с участием МотоТани. Уточнялось, что Обуту могут предъявить обвинение по статье 85 Уголовного кодекса Турции. Максимальное наказание по ней составляет шесть лет тюрьмы.

О ДТП с участием Озолиной сообщалось 23 июля. Утверждалось, что Обут врезался в нее на своем мотоцикле, после чего оба водителя влетели в отбойник. Блогерша ударилась головой и не выжила. Байкер же был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.