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13:18, 28 июля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

Сенатор Карасин раскритиковал идею Молдавии объявить геноцидом послевоенные годы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Идея Молдавии объявить послевоенный голод 1946-1947 годов геноцидом связана с внутриполитическими процессами в стране, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал такую инициативу бывшей советской республики.

«Вредная и контрпродуктивная идея, которая приведет только к обострению ситуации внутри Молдовы и вокруг нее. Там идет политическая борьба, из-за этого все и происходит. Среди этих людей есть те, кто сознательно провоцирует ситуацию», — сказал сенатор.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что власти страны могут выступить с инициативой признать голод 1946-1947 года геноцидом. Так он ответил на вопрос журналистов, может ли руководство страны признать по примеру Украины объявить о геноциде советских времен. Политик отметил, что иметь только осуждающую декларацию и чтить те события недостаточно.

В декабре 2022 года Европарламент признал голодомор 1932-1933 годов на территории Украины геноцидом. Там считают, что он был направлен «на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания». Российская сторона не считает эти события геноцидом.

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