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11:13, 28 июля 2024Россия

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад

Владимир Путин примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, мероприятие, которое традиционно проходит в День Военно-морского флота, принимает президент России Владимир Путин. Известно, что на Неву выйдут 20 кораблей.

Кроме того, отмечается, что Путин заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности флота.

27 июля Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге. Сообщалось, что в 22:30 по московскому времени пройдет праздничный артиллерийский салют.

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      Екатерина Ештокина
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