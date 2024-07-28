Владимир Путин примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, мероприятие, которое традиционно проходит в День Военно-морского флота, принимает президент России Владимир Путин. Известно, что на Неву выйдут 20 кораблей.

Кроме того, отмечается, что Путин заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности флота.

27 июля Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге. Сообщалось, что в 22:30 по московскому времени пройдет праздничный артиллерийский салют.