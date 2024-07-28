В сети появились личные данные израильских участников Олимпийских игр

AFP: в сеть утекли личные данные спортсменов из Израиля, участвующих в Олимпиаде

В сети появились персональные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP).

По данным агентства, в социальных сетях были опубликованы результаты анализов крови, а также идентификаторы и пароли от различных сервисов. Сейчас французское управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC) пытается удалить личные данные спортсменов.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже. Они продлятся до 11 августа. Победители и призеры получают медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.