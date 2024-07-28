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03:57, 28 июля 2024Мир

Власти Испании вынудили экипаж российского фрегата выйти в открытое море

«Известия»: Испания вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Власти Испании вынудили экипаж российского исторического фрегата «Штандарт» выйти в открытое море. Об этом рассказал «Известиям» капитан корабля Владимир Мартусь.

«Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, несмотря на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас воды и еды», — заявил он. Собеседник издания уточнил, что в настоящее время корабль идет за 12-мильную зону. Мартусь добавил, что экипаж фрегата попробует еще раз объяснить сложившуюся ситуацию властям Испании.

Ранее Мартусь рассказал, что жители испанского острова Иль Аруса передали воду и еду для экипажа российского фрегата «Штандарт», которому запретили вход в порты стран Европейского союза (ЕС). До этого Испания вслед за Францией отказалась впустить в свой порт Виго «Штандарт», который должен был пришвартоваться 24 июля и пробыть там до 15 августа.

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      Марина Совина
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