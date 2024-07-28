Водитель иномарки въехал на крыльцо здания правительства в российском регионе

МВД: в Мордовии водитель иномарки въехал на крыльцо здания правительства

В Мордовии водитель иномарки въехал на крыльцо здания правительства и врезался во входную дверь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД российского региона.

Уточняется, что за рулем Daewoo Nexia находился житель села Булгаково. Пострадавших в результате инцидента нет, кроме самого водителя. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трактора. Авария случилась на 149-м километре Краснополянского шоссе. Вследствие столкновения пострадали трое взрослых, с различными травмами их доставили в стационарные отделения.