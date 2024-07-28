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20:18, 28 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт объяснил готовность Украины к переговорам

Военный эксперт Глазунов: Украина использует переговоры в своих целях

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина использует переговоры с Россией в своих целях, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил готовность Киева к мирному процессу.

«Украинская сторона нуждается в передышке, потому что им нужно сгруппировать, посмотреть, где какие слабые места. Они постоянно отступают, Россия наступает, поэтому украинской армии необходима передышка, чтобы они могли перегруппировать свои войска, подготовить кого-то. Переговоры для них — это один из вариантов остановить российские силы», — сказал он.

С одной стороны, есть вероятность, что они хотят заключить мир, чтобы сохранить свои должности, с другой стороны, это может быть и уловка

Олег Глазуноввоенный эксперт

Помощник президента России Николай Патрушев назвал уловкой слова украинской стороны о готовности к переговорам с Москвой. Он утверждает, что Киеву нужна передышка.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план Киева по завершению военного конфликта будет готов к концу ноября.

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