Патрушев объяснил заявления Украины о переговорах с Россией

Слова о возможности переговоров с Россией являются уловкой — Украине требуется передышка. Так происходящее объяснил помощник президента России Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.
«Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки», — высказался он.
В то же время, добавил Патрушев, никаких конкретных шагов для ведения мирных переговоров Украина не делает.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров также ответил на заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой. Министр усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности договариваться с российской стороной. По словам Лаврова, представители Киева говорят «прямо противоположные вещи».
Кулеба между тем в разговоре с китайским коллегой Ван И заявлял, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, а также быть направленными на достижение прочного мира.