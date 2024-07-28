Патрушев объяснил заявления Украины о переговорах с Россией

Патрушев: разговоры о переговорах с Москвой нужны Киеву и Западу для передышки

Слова о возможности переговоров с Россией являются уловкой — Украине требуется передышка. Так происходящее объяснил помощник президента России Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

«Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки», — высказался он.

В то же время, добавил Патрушев, никаких конкретных шагов для ведения мирных переговоров Украина не делает.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также ответил на заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой. Министр усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности договариваться с российской стороной. По словам Лаврова, представители Киева говорят «прямо противоположные вещи».

Кулеба между тем в разговоре с китайским коллегой Ван И заявлял, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, а также быть направленными на достижение прочного мира.