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08:16, 28 июля 2024Россия

Захарова сообщила о попытках США ударить по энергосотрудничеству РФ и Европы

Захарова: Запад пытается дестабилизировать энергосотрудничество РФ через Украину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Запада требуют от Украины ударить по сфере энергетического сотрудничества России и Западной Европы и превратить ее в «зону турбулентности». Об этом в интервью «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, за выполнение этого требования США и Великобритания «неплохо платили» украинским властям.

«Одна из задач заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголенный нерв, бесконечную неразрешаемую проблему», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее американский сенатор Ричард Блэк заявил, что взрывы на «Северных потоках» должны были «поспособствовать продвижению Украины в конфликте». По его словам, Россия в результате подрывов газопроводов пострадала далеко не так сильно, как Европейский союз.

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      Артём Верейкин
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