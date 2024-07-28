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16:26, 28 июля 2024Экономика

Zeekr начала блокировать свои машины за пределами Китая

Rozetked: автопроизводитель Zeekr начал блокировать автомобили за пределами КНР

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Китайский автопроизводитель Zeekr начал блокировать автомобили за пределами Китая. Об этом в воскресенье сообщил портал Rozetked.

Компания блокирует ПО, что делает недоступным центральный экран бортовой системы и связанные с ним функции управления, поясняет издание. Происходящее коснулось машин, произведенных для рынка КНР после 15 июля этого года.

В компании уточнили, что первым этапом станет предупреждение, которое пользователи получат в случае использования авто в других странах. В случае его игнорирования экран перестанет работать, рассказали в Zeekr.

Необходимость такого подхода компания объяснила желанием поддержать официальные каналы распространения. В случае возвращения автомобиля в Китай работа экрана возобновится.

Реализацию своих электрокаров в России китайский производитель запретил с 30 июня. Работающие с РФ автодилеры из КНР узнали об этом из официального письма Zeekr. В июне 2024 года Zeekr 001 стал самым продаваемым новым электромобилем в России, его стоимость составила 4,5 миллиона рублей.

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      Лилиана Набиуллина
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