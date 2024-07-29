150 аллигаторов собрались в одном болоте по неизвестной причине

В США заметили массовое скопление аллигаторов и не смогли его объяснить

В болоте Окефеноки штата Джорджия, США, заметили массовое скопление аллигаторов по неизвестной причине. Об этом пишет Miami Herald.

Лодочник Марти Уэлч переплывал узкий водный канал, когда увидел в нем множество рептилий. Он насчитал 60 аллигаторов в воде и еще какое-то количество на берегу. Мужчине удалось преодолеть опасное скопление рептилий: те никак не отреагировали ни на лодку, ни на людей на ней. Позднее эксперты отметили, что в водоеме собралось около 150 особей, но не смогли объяснить причину этого.

Сотрудники Университета Джорджии отправились на место, чтобы понять, почему так много аллигаторов оказалось в одном болоте. Однако ученые опоздали: рептилии успели переплыть в озеро.

Морские биологи обратили внимание на низкий уровень воды и малое количество ресурсов для пищи и предположили, что рептилии собрались ради совместной кормежки. Ученые отметили, что такое поведение нетипично для аллигаторов: обычно они выбирают себе отдельную территорию и остаются на ней, не пуская чужаков.

Ранее сообщалось, что в реке Кирпили, протекающей в Краснодарском крае, заметили полутораметрового крокодила. Специалисты Минприроды с катера проверили место, о котором рассказывали местные жители, но так и не нашли рептилию.