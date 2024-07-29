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20:14, 29 июля 2024Ценности

49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Американского актера и кинопродюсера Тоби Магуайра сняли топлес во время отдыха в Сент-Тропе, Франция. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели артиста на яхте в черных шортах выше колена и с голым торсом. Также он надел на шею цепочку с кулоном. Компанию звезде фильмов о Человеке-пауке составила неизвестная девушка в бикини и бейсболке с золотистой вышивкой.

Согласно предположениям, спутницей знаменитости могла оказаться 20-летняя модель Лили Чи, с которой его уже замечали на вечеринке в честь Дня независимости США.

Ранее в сети также появилось фото американского актера Зака Эфрона с голым торсом на яхте.

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      Карина Черных
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