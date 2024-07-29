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11:48, 29 июля 2024Ценности

65-летняя Мадонна снялась в корсете и колготках в сетку

Певица Мадонна снялась в черном корсете с глубоким декольте и колготках в сетку
Мадонна

Мадонна. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя певица поделилась снимками, на которых она предстала в черном корсете с глубоким декольте, декорированном несколькими пряжками, и колготках в сетку. Помимо этого, звезда надела солнцезащитные очки и многочисленные украшения в виде браслетов и цепочек.

Кроме того, знаменитость распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В июне Мадонна показала лицо без фильтров и фотошопа.

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      Екатерина Ештокина
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