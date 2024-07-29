Андреева и Медведев вылетели с Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Андреева и Медведев вылетели с Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев вылетели с Олимпиады-2024 в миксте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга россияне играли против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

В одиночном разряде 17-летняя Андреева также покинула турнир на старте. Она сыграет в паре с Дианой Шнайдер.

Медведеву предстоит побороться за выход в третий круг с австрийцем Себастьяном Офнером. В паре с Романом Сафиуллиным он завершил выступление в первом матче.

Всего на турнире выступает семь российских теннисистов. Они играют как индивидуальные нейтральные атлеты.