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22:09, 29 июля 2024Спорт

Андреева и Медведев вылетели с Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Андреева и Медведев вылетели с Олимпиады в миксте

Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев вылетели с Олимпиады-2024 в миксте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга россияне играли против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

В одиночном разряде 17-летняя Андреева также покинула турнир на старте. Она сыграет в паре с Дианой Шнайдер.

Медведеву предстоит побороться за выход в третий круг с австрийцем Себастьяном Офнером. В паре с Романом Сафиуллиным он завершил выступление в первом матче.

Всего на турнире выступает семь российских теннисистов. Они играют как индивидуальные нейтральные атлеты.

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      Дарья Коршунова
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