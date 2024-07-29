Звезда Comedy Woman рассказала о проблемах у детей из-за ее популярности

Юмористка Борщева заявила, что у дочерей бывают проблемы из-за ее популярности

Российская юмористка, бывшая участница КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что у дочерей бывают проблемы из-за ее популярности. Ее слова передает «Леди Mail.ru».

По словам Борщевой, иногда дети попадают в неприятные ситуации из-за ее известности. «Бывало, что дочек даже попрекали тем, чьи они дети. Мол, почему себя так ведешь? Если у тебя мама — знаменитость, это еще не значит, что тебе все позволено», — рассказала звезда Comedy Woman.

Ранее юмористка раскрыла секрет счастливых отношений. Борщева отметила, что их с мужем объединила любовь к юмору и КВН. В то же время, как уточнила она, у каждого из них есть собственные увлечения.

Елена Борщева с 2005 года замужем за тренером по фитнесу из Белоруссии Валерием Юшкевичем. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту и Уму.