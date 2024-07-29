Экономист рассказала о надбавках к пенсии одной категории россиян

Иванова-Швец: пенсионеры-инвалиды 1 группы старше 80 лет получат доплату

С 1 января 2025 года начнет действовать еще одна прибавка к пенсии для определенной категории россиян. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

Речь идет о доплате в 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы, которым полагается уход. Экономист отметила, что выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего.

Помимо этого, доплату к пенсии в 16269,75 рубля получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста и получили инвалидность первой группы. Величина доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и стоимости балла в год выхода на пенсию.

3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что заморозка пенсионных накоплений с 2014 года является не решением, принятым в спешке, а ошибкой. Он подчеркнул, что на тот момент в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), все рассчитывали, что смогут работать с поступающими деньгами, туда уже приходили приличные суммы.