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06:29, 29 июля 2024Россия

Еще один беспилотник сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА в Брянской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее в брянской области сбили три украинских беспилотника. Они были перехвачены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России.

Кроме того, беспилотник был сбит в Воронежской области. На месте падения БПЛА возник пожар, который ликвидировали сотрудники экстренных служб.

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      Евгений Силаев
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