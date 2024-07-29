Еще один беспилотник сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Ранее в брянской области сбили три украинских беспилотника. Они были перехвачены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России.
Кроме того, беспилотник был сбит в Воронежской области. На месте падения БПЛА возник пожар, который ликвидировали сотрудники экстренных служб.