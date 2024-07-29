Франция столкнулась с массовыми диверсиями на телекоммуникационных сетях

Parisien: во Франции неизвестные перерезали 28 телекоммуникационных кабелей

Неизвестные злоумышленники перерезали 28 телекоммуникационных кабелей, использующихся операторами интернета и мобильной связи Bouygues и SFR, подобные инциденты зафиксированы по всей территории Франции. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает газета Le Parisien.

Согласно информации правоохранительных органов, в ночь на 29 июля злоумышленники перерезали кабели в департаментах Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. Утверждается, что повреждения фиксированных линий связи не повлияли на проведение Олимпийских игр, которые проходят с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, что французская полиция задержала подозреваемого в попытке совершения диверсии на железной дороге. Глава МВД республики Жеральд Дарманен отметил, что «диверсии были добровольными, очень точными и чрезвычайно целенаправленными», и связал их исполнителя с ультралевыми радикалами.