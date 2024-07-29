Французские власти занялись сдерживанием вируса во время Олимпиады

Wired: французские власти пытаются сдержать вирус денге во время Олимпиады

Французские власти занялись поиском путей, способных сдержать распространение вируса денге во время Олимпиады в Париже. Об этом сообщил журнал Wired.

Отмечается, что в период с 1 января по 30 апреля во Франции зафиксировали 2166 случаев заражения. При этом во время Олимпийских и Паралимпийских игр страна планирует принять более 15 миллионов человек. Из-за риска роста заболеваемости местные власти озаботились поиском путей сдерживания инфекции, отмечает издание.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.