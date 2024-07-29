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16:58, 29 июля 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Генштаб ВСУ не поддержал запрет мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. В украинском командовании не поддержали законопроект, устраняющий правовую коллизию, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, указанные законопроекты не были поддержаны», — приводятся в публикации заявление Генштаба.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в ВСУ. По словам парламентария, это стало возможно из-за правовой коллизии, созданной новым законом о мобилизации.

19 июля в Генштабе ВСУ заявили, что после принятия нового закона в войска мобилизуют до 90 процентов граждан, ранее имевших категорию «ограниченно годен».

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      Глеб Палехов
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