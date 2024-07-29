Генштаб ВСУ выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Генштаб ВСУ не поддержал запрет мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. В украинском командовании не поддержали законопроект, устраняющий правовую коллизию, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, указанные законопроекты не были поддержаны», — приводятся в публикации заявление Генштаба.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в ВСУ. По словам парламентария, это стало возможно из-за правовой коллизии, созданной новым законом о мобилизации.

19 июля в Генштабе ВСУ заявили, что после принятия нового закона в войска мобилизуют до 90 процентов граждан, ранее имевших категорию «ограниченно годен».