Генштаб ВСУ выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. В украинском командовании не поддержали законопроект, устраняющий правовую коллизию, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
«Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, указанные законопроекты не были поддержаны», — приводятся в публикации заявление Генштаба.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в ВСУ. По словам парламентария, это стало возможно из-за правовой коллизии, созданной новым законом о мобилизации.
19 июля в Генштабе ВСУ заявили, что после принятия нового закона в войска мобилизуют до 90 процентов граждан, ранее имевших категорию «ограниченно годен».