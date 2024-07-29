Гитарист Самойлова объяснил поведение артиста на концерте в Красноярске

Гитарист Соколов заявил, что Самойлова пытаются очернить

Гитарист экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова Олег Соколов объяснил поведение артиста на сцене фестиваля «Небофест», который прошел в Красноярске. Его цитирует aif.ru.

Соколов предположил, что музыканта пытаются «очернить». Он назвал прошедший концерт классным и отметил, что люди благодарили артистов за эмоции. «Те видео, которые прикладывают, небольшие, к этим новостям, выдраны из контекста и не показывают полную картину, как звучит песня, потому что Глеб исполняет все очень театрально, эмоционально и нужно все смотреть в целостности», — сказал гитарист.

Ранее солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова вступилась за Самойлова.

До этого сообщалось, что музыкант не смог самостоятельно закончить свое выступление на фестивале в Красноярске.