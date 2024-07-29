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19:05, 29 июля 2024Культура

Гитарист Самойлова объяснил поведение артиста на концерте в Красноярске

Гитарист Соколов заявил, что Самойлова пытаются очернить
Глеб Самойлов

Глеб Самойлов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гитарист экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова Олег Соколов объяснил поведение артиста на сцене фестиваля «Небофест», который прошел в Красноярске. Его цитирует aif.ru.

Соколов предположил, что музыканта пытаются «очернить». Он назвал прошедший концерт классным и отметил, что люди благодарили артистов за эмоции. «Те видео, которые прикладывают, небольшие, к этим новостям, выдраны из контекста и не показывают полную картину, как звучит песня, потому что Глеб исполняет все очень театрально, эмоционально и нужно все смотреть в целостности», — сказал гитарист.

Ранее солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова вступилась за Самойлова.

До этого сообщалось, что музыкант не смог самостоятельно закончить свое выступление на фестивале в Красноярске.

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      Варвара Кошечкина
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