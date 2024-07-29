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10:40, 29 июля 2024Культура

Солистка группы «Маша и Медведи» поддержала Самойлова после скандального концерта

Певица Макарова: Самойлов прекрасно выступил на концерте в Красноярске
Глеб Самойлов

Глеб Самойлов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова вступилась за экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после скандального концерта в Красноярске. Ее слова приводит URA.RU.

Макарова и Самойлов выступали на одной сцене на фестивале «Небофест», который прошел в Красноярске 28 июля. «Да в прекрасном он [Самойлов] был состоянии! Извините, я не хочу обсуждать эту тему», — заявила артистка в беседе с журналистами.

Ранее исполнитель не смог самостоятельно закончить свое выступление на фестивале «Небофест» в Красноярске. Он провалил концерт и попал на видео. Судя по кадрам, Самойлов не мог попасть в ноты, а уже к середине программы и вовсе не смог петь.

Администратор Самойлова оправдала его провальный выход на сцену в Красноярске возрастом артиста.

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      Мария Рюрикова
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