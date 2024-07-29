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09:32, 29 июля 2024Экономика

Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей затопленных районов Северной Кореи

ЦТАК: Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей районов, пострадавших от ливней

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возглавил операцию по спасению районов, оказавшихся под угрозой затопления. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

В результате мощного ливня, накрывшего провинцию Пхенан-Пукто в субботу, 27 июля, уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку. Как сообщается, из-за наводнения от мира оказались отрезаны свыше пяти тысяч человек в нескольких районах города Синыйчжу и уезда Ычжу.

Политик прибыл в регион в сопровождении секретарей Центрального комитета Трудовой партии Чо Ен Вона и Пак Тхэ Сона. Эвакуацией местных жителей руководил лично Ким Чен Ын. «Как только возникла кризисная ситуация, Ким Чен Ын лично взял ситуацию под свой контроль», — передает агентство.

По поручению генсека на место выехали руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил. К спасательной операции было привлечено более десяти вертолетов ВВС Корейской народной армии (КНА), а также спасательные суда ВМС и пограничных охранных войск.

Ранее проливные муссонные дожди застали врасплох крупнейший город Индии. Из-за рекордных ливней 12-миллионный Мумбаи пережил транспортный коллапс.

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      Виктория Клабукова
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