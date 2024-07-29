Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей затопленных районов Северной Кореи

ЦТАК: Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей районов, пострадавших от ливней

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возглавил операцию по спасению районов, оказавшихся под угрозой затопления. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

В результате мощного ливня, накрывшего провинцию Пхенан-Пукто в субботу, 27 июля, уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку. Как сообщается, из-за наводнения от мира оказались отрезаны свыше пяти тысяч человек в нескольких районах города Синыйчжу и уезда Ычжу.

Политик прибыл в регион в сопровождении секретарей Центрального комитета Трудовой партии Чо Ен Вона и Пак Тхэ Сона. Эвакуацией местных жителей руководил лично Ким Чен Ын. «Как только возникла кризисная ситуация, Ким Чен Ын лично взял ситуацию под свой контроль», — передает агентство.

По поручению генсека на место выехали руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил. К спасательной операции было привлечено более десяти вертолетов ВВС Корейской народной армии (КНА), а также спасательные суда ВМС и пограничных охранных войск.

Ранее проливные муссонные дожди застали врасплох крупнейший город Индии. Из-за рекордных ливней 12-миллионный Мумбаи пережил транспортный коллапс.