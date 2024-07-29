Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
1:2
Завершен
Каролина Мухова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Новак Джокович
1:0
2-й сет
live
Рафаэль Надаль
Олимпиада (м)
Роман Сафиуллин
1:0
2-й сет
live
Томас Мартин Этчеверри
Олимпиада (м)
Сара Эррани
Сегодня
19:15 (Мск)
Мирра Андреева
Олимпиада — микст
15:44, 29 июля 2024Спорт

Мэр Парижа прокомментировала церемонию открытия Олимпиады-2024

Мэр Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады-2024 сказала о французах все
Анн Идальго

Анн Идальго. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит France Bleu.

Политик заявила, что до сих пор не может прийти в себя после мероприятия. «Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Эта церемония сказала о нас все», — посчитала Идальго.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ГУР Украины признало причастность к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

      Алексей Учитель рассказал о своих страхах из-за роли дочери в «Слове пацана»

      Летевший в Таджикистан самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другой стране

      Селин Дион появилась на публике в костюме за 605 тысяч рублей

      Мэр Парижа прокомментировала церемонию открытия Олимпиады-2024

      Появилось новые кадры с места крушения поезда под Волгоградом

      Финская компания отказалась от российского газа

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше