Мэр Парижа прокомментировала церемонию открытия Олимпиады-2024

Мэр Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады-2024 сказала о французах все

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит France Bleu.

Политик заявила, что до сих пор не может прийти в себя после мероприятия. «Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Эта церемония сказала о нас все», — посчитала Идальго.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.