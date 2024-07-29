МИД прокомментировал прошедшие в Венесуэле выборы

МИД России: выборы в Венесуэле прошли организованно и без серьезных нарушений

Президентские выборы в Венесуэле прошли без серьезных нарушений и в спокойной обстановке. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Выборы прошли организованно, в мирной и спокойной обстановке, без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы общественной безопасности, что подтверждают заявления международных наблюдателей», — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству Associated Press заявил, что результаты прошедших в Венесуэле президентских выборов не отражают волю граждан страны. По его словам, на этот счет у Вашингтона «есть серьезные опасения».