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14:52, 29 июля 2024Мир

МИД прокомментировал прошедшие в Венесуэле выборы

МИД России: выборы в Венесуэле прошли организованно и без серьезных нарушений

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президентские выборы в Венесуэле прошли без серьезных нарушений и в спокойной обстановке. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Выборы прошли организованно, в мирной и спокойной обстановке, без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы общественной безопасности, что подтверждают заявления международных наблюдателей», — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству Associated Press заявил, что результаты прошедших в Венесуэле президентских выборов не отражают волю граждан страны. По его словам, на этот счет у Вашингтона «есть серьезные опасения».

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      Виктория Кондратьева
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