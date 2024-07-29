МИД Турции предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

МИД Турции: Нетаньяху ждет судьба Гитлера за геноцид палестинцев

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждет та же судьба, что и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом заявили в МИД Турции, обвинил израильского политика в геноциде палестинцев, передает агентство Anadolu.

«Точно так же, как нацисты-геноцидисты были привлечены к ответственности, будут отвечать и те, кто пытался уничтожить палестинцев. Вы не сможете уничтожить палестинцев», — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом, в министерстве отреагировали на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца. Он ранее сравнивал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером Ирака Саддамом Хусейном. В МИД Турции добавили, что подобные заявления являются неприемлемыми.

23 апреля Эрдоган заявлял, что Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени». При этом турецкий лидер подчеркнул, что Нетаньяху не сможет избежать ответственности за ситуацию в секторе Газа.