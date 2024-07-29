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11:51, 29 июля 2024Экономика

Мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам

РБК: в 2023-м крупнейшие фармкомпании урезали зарплаты российским врачам на 17 %

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Крупнейшие мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам. Об этом со ссылкой на отчеты производителей, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM), сообщает РБК.

Оплату участия в научных конференциях, компенсацию расходов на поездки и проживание, вознаграждения за консультации и прочие выплаты российским специалистам в 2023 году урезали на 16,9 процента, с 762,9 до 652,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют отчеты Pfizer, Bayer, Novo Nordisk, Takeda, Gilead, Teva, CSL Behring, Astellas, GSK, Servier и прочих крупных корпораций.

Так, немецкая Bayer, рекордсмен по выплатам российским врачам, сократила их размер с 366,6 миллиона до 230,6 миллиона рублей. Американская Pfizer, наоборот, выплатила на 68,4 процента в годовом выражении больше — 217,7 миллиона. Также увеличились зарплаты специалистов у французской Servier — с 84,6 до 97,2 миллиона рублей (плюс 14,8 процента).

По словам представителей бизнеса, такой подход способствует «повышению взаимной ответственности и этичности взаимодействия между фарминдустрией и медицинским сообществом» и «служит интересам пациентов и росту взаимного доверия в глазах общества». По словам представителя Bayer, выплаты снижаются из-за «изменения подхода к работе» — производитель сосредоточился только на тех отраслях, которые представляют «наибольшую ценность».

Как ранее сообщил FT, разбогатевшие во время пандемии компании за три года потеряли более трети своей рыночной стоимости. Пятьдесят компаний суммарно потеряли около 1,5 триллиона долларов стоимости, заключили эксперты. Значительные снижения рыночной стоимости отмечаются также среди представителей сферы интернет-торговли (Shopify, JD.com и Chewy) и производителей вакцин (Pfizer).

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      Вячеслав Агапов
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