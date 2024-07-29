Муж избил жену во время полета на самолете и сорвал рейс

Daily Mail: рейс с Майорки в Дублин был сорван из-за избившего жену мужчины

Муж избил жену во время полета на самолете и сорвал рейс с Майорки, Испания, в Дублин, Ирландия. Об этом сообщает Daily Mail.

Рейс авиакомпании Aer Lingus выполнялся в субботу, 27 июля. Между парой британцев начался спор, в результате которого мужчина поднял руку на свою спутницу. Из-за случившегося пилотам пришлось посадить самолет в Нанте, Франция.

Пассажира арестовали и вывели из самолета. Его супруге оказали медицинскую помощь.

Ранее пьяный пассажир избил охранника в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент попал на видео. Очевидцы рассказали журналистам, что драка произошла вечером в воскресенье, 21 июля, в терминале В, обслуживающем внутренние рейсы.