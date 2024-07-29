На Украине поддержали законопроект о международных военных компаниях

Минобороны Украины поддержало законопроект о международных военных компаниях

Министерство обороны (МО) Украины поддержало законопроект о международных военных компаниях. Соответствующая информация появилась на официальном сайте украинского правительства.

Отмечается, что Минобороны поддержало соответствующую законодательную инициативу с замечаниями, призвав доработать документ в соответствии с «Конституцией и законами Украины». Для этого ведомство предложило создать рабочую группу с привлечением представителей МО и «других заинтересованных органов». Необходимость доработать законопроект также признало Министерство финансов республики.

Ранее Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) предупредил о возможной мобилизации в ВСУ мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет. По данным ТЦК, это может произойти, если мужчина прошел срочную службу в мирное время, окончил военную кафедру, получив определенную военно-учетную специальность, или был признан ограниченно годным к службе в военное время.