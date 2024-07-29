Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 29 июля 2024Бывший СССР

На Украине поддержали законопроект о международных военных компаниях

Минобороны Украины поддержало законопроект о международных военных компаниях

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины поддержало законопроект о международных военных компаниях. Соответствующая информация появилась на официальном сайте украинского правительства.

Отмечается, что Минобороны поддержало соответствующую законодательную инициативу с замечаниями, призвав доработать документ в соответствии с «Конституцией и законами Украины». Для этого ведомство предложило создать рабочую группу с привлечением представителей МО и «других заинтересованных органов». Необходимость доработать законопроект также признало Министерство финансов республики.

Ранее Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) предупредил о возможной мобилизации в ВСУ мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет. По данным ТЦК, это может произойти, если мужчина прошел срочную службу в мирное время, окончил военную кафедру, получив определенную военно-учетную специальность, или был признан ограниченно годным к службе в военное время.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Столкнувшийся с пассажирским поездом грузовик выехал на запрещающий сигнал. Водитель Асламбек чудом выжил

      Опубликован список пострадавших при прорыве дамбы в Карелии и перечислены их травмы

      Звезда Comedy Club рассказал о лучших месяцах в своей жизни

      Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес показал фигуру после похудения на 14 килограммов

      Украинка обняла уроженку России на Олимпийских играх-2024

      По Украине прокатилась волна поджогов

      Одну из льготных ипотек в России захотели продлить

      На Украине поддержали законопроект о международных военных компаниях

      Горожане пожаловались на происки Обезьяньей ведьмы из легенд

      На Украине объяснили необходимость сохранения транзита газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше