На Украине пьяный начальник тюрьмы открыл стрельбу на СТО

Пьяный начальник тюрьмы близ города Умани Черкасской области Украины открыл стрельбу на станции технического обслуживания (СТО), пишет издание «Страна.ua».
«В ходе беседы должностному лицу не понравились ответы работника станции, и он начал угрожать ему оружием. Сначала он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем выстрелил в стену», — передает издание сообщение Государственного бюро расследований.
Отмечается, что чиновнику было предъявлено подозрение в хулиганстве с угрозой лишения свободы до семи лет, решается вопрос о взятии его под стражу.
В начале июля в Луцке на Украине пьяный военный бросил гранату в водителя автомобиля из-за конфликта. Военный в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем Volkswagen Golf и вступил в конфликт с водителем другого автомобиля. Как сообщалось, в результате инцидента пострадало пять человек.