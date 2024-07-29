На Западе заявили о планах России по созданию альтернативы НАТО

ISW: Россия на дне ВМФ предприняла попытку создать альтернативу НАТО

В день Военно-морского флота (ВМФ) Россия якобы предприняла попытку показать «альтернативу НАТО» через участие в параде кораблей Китая, Индии и Алжира. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

«Корабли ВМС Китая, Алжира и Индии приняли участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а представители 31 государства, включая Азербайджан, Венесуэлу, Вьетнам, Кубу, Ливию, Мьянму, Сирию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР, приняли участие в праздничных мероприятиях», — отметили аналитики.

При этом они также напомнили, что в ходе дня ВМФ замглавы Минобороны России Александр Фомин провел встречи с командующими военно-морских сил Китая и Мьянмы. По мнению авторов материала, на фоне визитов российских кораблей на Кубу и в Венесуэлу можно говорить об активизации России на данном направлении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с Днем ВМФ. Он также поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде. В этом году в строе боевых кораблей по акватории Невы приняли участие более 200 кораблей и судов, а также около 15 тысяч военнослужащих.